- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 172
- Час на прочитання
- 1 хв
У цікавій сукні і з золотим кольє: принцесу Монако заскочили на вечері в Парижі
Старша донька князя Монако Реньє ІІІ та голлівудської кінозірки Грейс Келлі — принцеса Кароліна — відвідала світський захід.
Разом з Джорджем Кондо вона відвідала вечерю Societe Des Amis Du Musee D’Art Moderne у Парижі. Принцеса Кароліна була одягнена в чорну сукню зі строкатим візерунком на подолі та короткими рукавами. На шиї у неї було золоте кольє і такий самий браслет на зап’ясті, а в руках вона тримала мініатюрну синю сумку з вишивкою.
Принцеса розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і блиском натурального відтінку підкреслила губи. Також у неї на пальці сяяла золота каблучка з великим каменем, а у вухах — золоті сережки.
Нагадаємо, днями ми показували і новий образ княгині Шарлін. Її Світлість приїхала на спортивний захід, де сяяла у стильному штанному костюмі.