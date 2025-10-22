У цікавій сукні і з золотим кольє: принцесу Монако заскочили на вечері в Парижі

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Разом з Джорджем Кондо вона відвідала вечерю Societe Des Amis Du Musee D’Art Moderne у Парижі. Принцеса Кароліна була одягнена в чорну сукню зі строкатим візерунком на подолі та короткими рукавами. На шиї у неї було золоте кольє і такий самий браслет на зап’ясті, а в руках вона тримала мініатюрну синю сумку з вишивкою.

Принцеса розпустила волосся, зробила виразний макіяж очей і блиском натурального відтінку підкреслила губи. Також у неї на пальці сяяла золота каблучка з великим каменем, а у вухах — золоті сережки.

Джордж Кондо та принцеса Кароліна Монакська / © Getty Images

