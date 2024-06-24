В туфлях, як у Камілли: стильна Сара Йоркська сяяла в Аскоті

Мама принцес Беатріс та Євгенії відвідала королівські кінні перегони в Аскоті в один із днів змагань.

Вона була одягнена в короткий трикотажний жакет кольору слонової кістки від Veronica Beard, темну спідницю довжини нижче колін і взула двоколірні туфлі (схожі, до речі, носить королева Камілла ). В руках у Сари була мініатюрна сумка-портфель від Ethan K, а образ Сара доповнила крислатим синім капелюхом.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Сара зробила насичений макіяж очей, одягла золоті сережки-висячки, а руде волосся накрутила локонами.

Сара Йоркська / Фото: Getty Images

Цього дня в Аскоті Сара була помічена зі своєю старшою дочкою принцесою Беатріс. Беа, до речі, відвідувала перегони кілька днів, її супроводжував чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці.

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