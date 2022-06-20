В українських кінотеатрах покажуть продовження кінофраншизи "Скажене весілля"

Це перша національна кiнопрем'єра від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Із 7-го липня у кінотеатрах України – продовження улюбленої кінофраншизи "Скажене весілля" від FILM.UA Group та Prototype Production. Нація, що сміється – непереможна, саме тому національний кінопрокат стартує з комедії.

На кіноекрани повертаються улюблені герої "Скаженого весілля" – із новими пригодами, кумедними історіями та незмінними цінностями: любов’ю, дружбою та міцними стосунками. І новими сусідами.

Пресслужба

Відгриміли всі скажені весілля, але несамовиті пригоди в Яблунівці продовжуються! Вдень чи вночі, влітку чи взимку – аби напакостити сусіду, завжди є час, натхнення та фантазія. А от "чужим" тут зовсім не раді…

"У важкі часи гумор стає потужною зброєю, і ми певні, що "Скажені Сусіди" не лише розрадять українців, але й надихнуть та підтримають. Зараз ми всі страшенно радіємо зустрічам зі старими друзями – і, я сподіваюся, зустріч на екранах буде такою ж приємною", - розповів автор ідеї та виконавець ролі колоритного керівника місцевого БК Юрій Горбунов.

Робота над стрічкою "Скажені сусіди. Нові історії" розпочалася ще влітку 2021-го, проте через російську агресію прем’єру проєкту довелося відкласти. Але продюсери вирішили знайти засоби донести до українського глядача історії про улюблених кіноперсонажів.

Пресслужба

"На екрани вже вийшли кілька свіжих світових блокбастерів, тому ідея влаштувати прем’єру українського контенту стала абсолютно логічною. І ми дуже раді, що першими стали наші "Скажені Сусіди. Нові історії". Адже меседж припинення старих сварок та об’єднання перед обличчям спільного ворога, того, хто прийшов зламати твоє звичне життя, – це надзвичайно актуальна для нас усіх зараз тема", — коментує керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Пресслужба

Прокат "Скажених сусідів. Нові історії" розпочинається з 7-го липня в діючих кінотеатрах України.

Проєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Генеральний партнер проєкту – 1+1 media.

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