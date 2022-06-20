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В українських кінотеатрах покажуть продовження кінофраншизи "Скажене весілля"

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В українських кінотеатрах покажуть продовження кінофраншизи "Скажене весілля"

Пресслужба

Це перша національна кiнопрем'єра від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Із 7-го липня у кінотеатрах України – продовження улюбленої кінофраншизи "Скажене весілля" від FILM.UA Group та Prototype Production. Нація, що сміється – непереможна, саме тому національний кінопрокат стартує з комедії. 

На кіноекрани повертаються улюблені герої "Скаженого весілля" – із новими пригодами, кумедними історіями та незмінними цінностями: любов’ю, дружбою та міцними стосунками. І новими сусідами.

Пресслужба / ©
Пресслужба

Відгриміли всі скажені весілля, але несамовиті пригоди в Яблунівці продовжуються! Вдень чи вночі, влітку чи взимку – аби напакостити сусіду, завжди є час, натхнення та фантазія. А от "чужим" тут зовсім не раді…

"У важкі часи гумор стає потужною зброєю, і ми певні, що "Скажені Сусіди" не лише розрадять українців, але й надихнуть та підтримають. Зараз ми всі страшенно радіємо зустрічам зі старими друзями – і, я сподіваюся, зустріч на екранах буде такою ж приємною", - розповів автор ідеї та виконавець ролі колоритного керівника місцевого БК Юрій Горбунов.

Робота над стрічкою "Скажені сусіди. Нові історії" розпочалася ще влітку 2021-го, проте через російську агресію прем’єру проєкту довелося відкласти. Але продюсери вирішили знайти засоби донести до українського глядача історії про улюблених кіноперсонажів.

Пресслужба / ©
Пресслужба

"На екрани вже вийшли кілька свіжих світових блокбастерів, тому ідея влаштувати прем’єру українського контенту стала абсолютно логічною. І ми дуже раді, що першими стали наші "Скажені Сусіди. Нові історії". Адже меседж припинення старих сварок та об’єднання перед обличчям спільного ворога, того, хто прийшов зламати твоє звичне життя, – це надзвичайно актуальна для нас усіх зараз тема", — коментує керівниця напрямку кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Group Надія Коротушка.

Пресслужба / ©
Пресслужба

Прокат "Скажених сусідів. Нові історії" розпочинається з 7-го липня в діючих кінотеатрах України.

Проєкт створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури та інформаційної політики України. Генеральний партнер проєкту – 1+1 media.

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