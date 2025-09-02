В улюбленій гороховій сукні: королева Камілла приїхала до благодійної організації

Королева Камілла / © Getty Images

Її Величність прибула сьогодні до штабквартири благодійної організації ShelterBox, щоб зустрітися зі співробітниками та волонтерами на честь її двадцятип’ятиріччя у Труро.

2007 року Камілла стала президенткою організації, а 2021 року її покровителькою.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева мала чудовий вигляд після літнього відпочинку і була в улюбленій темно-синій гороховій сукні від Fiona Clare з білим коміром, бежевих туфлях на підборах, а образ доповнила класичними перлинними сережками-висячками з діамантами, браслетом Van Cleef & Arpels на зап’ясті, і декількома підвісками на шої — зокрема й новинкою у вигляді двох сердець, сплетених в одне — швидше за все подарунок від її чоловіка короля Чарльза. Також у Камілли було укладено волосся та макіяж на обличчі.

Минулого разу ми бачили Каміллу під час її візиту до Йорка, коли вона відвідувала церемонію нагородження на йоркському іподромі. Кінні змагання Її Величність дуже любить і часто їх відвідує.