В улюбленій яскравій сукні від Oscar de la Renta: королева Максима відвідала ярмарок
Королева Максима відкрила 20-й торговий ярмарок соціальних ініціатив Beursvloer Tilburg у Тілбурзі.
Під час цього заходу близько 200 компаній та громадських організацій Центрального Брабанта щорічно обмінюються товарами та послугами безкоштовно. Для компаній участь у Beursvloer — це доступний спосіб ведення соціально відповідального бізнесу. Громадські організації та асоціації також усвідомлюють, що вони не просто вимагають допомоги, але й самі можуть запропонувати бізнес-спільноті щось нове.
Перед відкриттям королева Максима поспілкувалася з представниками компаній-учасників, громадських організацій, співробітниками та волонтерами. Після відкриття відбулася екскурсія виставковою залою.
Для виходу на публіку Її Величність обрала вже добре відоме нам вбрання. На ній була яскраво-рожева сукня із чорною флористичною вишивкою Oscar de la Renta. Сукню Максима носила під час державного візиту до Великої Британії восени 2018 року та одягала ще багато разів.
Вчора образ королеви доповнювали чорні туфлі-човники Gianvito Rossi, головний убір та великі сережки у вухах.
Нагадаємо, нещодавно Максима відвідувала церемонію приведення до присяги великого герцога Гійома та великої герцогині Стефанії, де з’явилася в образі, натхненням якого стала принцеса Уельська Кейт.