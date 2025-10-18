В улюбленій сукні з торочкою і високих чоботях: королева Максима сходила на виставку

Королева Максима / © Getty Images

Виставку було організовано Центром королеви Максими спільно з міжнародною конференцією SIOP (Міжнародного товариства дитячої онкології), яка цього року проходить у Нідерландах.

Діти з Нідерландів, Суринаму, Кенії, Індонезії та Вірменії намалювали своїх особистих героїв, а професійні ілюстратори перетворили їх на барвисті кіноплакати, які стали основою виставки.

Королева Максима відвідала церемонію відкриття, яка включала обговорення важливості міжнародного співробітництва у галузі дитячої онкології та самої виставки.

Для нової появи на публіці королева обрала вже знайому нам сукню з торочкою та довгим рядом золотих ґудзиків по центру спереду від Oscar de la Renta та підкреслила талію тонким поясом. Взута була в чорні чоботи на підборах Gianvito Rossi і в руках тримала прямокутний клатч.

Королева Максима / © Getty Images

Образ Її Величності доповнювали, як завжди, цікаві аксесуари. Цього разу це сережки-диски з трьома фактурними перлинами Mercedes Robirosa, також вона одягла золотий браслет з кольоровим камінням, кілька каблучок на пальці і зробила виразний макіяж та яскравий манікюр.

Також цього тижня королева сяяла у чудовій зеленій сукні та з красивою квітковою брошкою на грудях на заході в Амстердамі.