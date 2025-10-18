ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

В улюбленій сукні з торочкою і високих чоботях: королева Максима сходила на виставку

Королева Нідерландів днями відвідала офіційне відкриття виставки «Герої — викорінюємо дитячий рак» в Амстердамі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Виставку було організовано Центром королеви Максими спільно з міжнародною конференцією SIOP (Міжнародного товариства дитячої онкології), яка цього року проходить у Нідерландах.

Діти з Нідерландів, Суринаму, Кенії, Індонезії та Вірменії намалювали своїх особистих героїв, а професійні ілюстратори перетворили їх на барвисті кіноплакати, які стали основою виставки.

Королева Максима відвідала церемонію відкриття, яка включала обговорення важливості міжнародного співробітництва у галузі дитячої онкології та самої виставки.

Для нової появи на публіці королева обрала вже знайому нам сукню з торочкою та довгим рядом золотих ґудзиків по центру спереду від Oscar de la Renta та підкреслила талію тонким поясом. Взута була в чорні чоботи на підборах Gianvito Rossi і в руках тримала прямокутний клатч.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Образ Її Величності доповнювали, як завжди, цікаві аксесуари. Цього разу це сережки-диски з трьома фактурними перлинами Mercedes Robirosa, також вона одягла золотий браслет з кольоровим камінням, кілька каблучок на пальці і зробила виразний макіяж та яскравий манікюр.

Також цього тижня королева сяяла у чудовій зеленій сукні та з красивою квітковою брошкою на грудях на заході в Амстердамі.

Дата публікації
Кількість переглядів
17
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie