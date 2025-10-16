В улюбленій зеленій сукні і капелюсі до тону: королева Камілла на службі в абатстві в Лондоні

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність відвідала службу на честь Національного свята врожаю, організовану організацією Love British Food спільно з провідними благодійними організаціями, які займаються розподілом продуктів харчування.

Королева одягла сьогодні темно-зелену сукню-пальто Anna Valentine, яку носила багато разів і підібрала капелюх до тону, чорні колготи та туфлі-човники на невисоких підборах.

Каміла несла в руках невелику сумку з крокодилячої шкіри, у неї на зап’ясті був улюблений браслет Van Cleef & Arpels, у вухах перлинні сережки-висячки з діамантами, також вона зробила макіяж та зачіску.

У суботу, нагадаємо, королева Камілла відвідала літературний фестиваль Cliveden 2025 у Cliveden House у Віндзорі, де з’явилася у схожому образі.