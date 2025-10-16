ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

В улюбленій зеленій сукні і капелюсі до тону: королева Камілла на службі в абатстві в Лондоні

Королева Камілла відвідала захід у Вестмінстерському абатстві у центрі Лондона.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Associated Press

Її Величність відвідала службу на честь Національного свята врожаю, організовану організацією Love British Food спільно з провідними благодійними організаціями, які займаються розподілом продуктів харчування.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Королева одягла сьогодні темно-зелену сукню-пальто Anna Valentine, яку носила багато разів і підібрала капелюх до тону, чорні колготи та туфлі-човники на невисоких підборах.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

Каміла несла в руках невелику сумку з крокодилячої шкіри, у неї на зап’ясті був улюблений браслет Van Cleef & Arpels, у вухах перлинні сережки-висячки з діамантами, також вона зробила макіяж та зачіску.

Королева Камілла / © Associated Press

Королева Камілла / © Associated Press

У суботу, нагадаємо, королева Камілла відвідала літературний фестиваль Cliveden 2025 у Cliveden House у Віндзорі, де з’явилася у схожому образі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie