- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 24
- Час на прочитання
- 1 хв
В улюбленій зеленій сукні і капелюсі до тону: королева Камілла на службі в абатстві в Лондоні
Королева Камілла відвідала захід у Вестмінстерському абатстві у центрі Лондона.
Її Величність відвідала службу на честь Національного свята врожаю, організовану організацією Love British Food спільно з провідними благодійними організаціями, які займаються розподілом продуктів харчування.
Королева одягла сьогодні темно-зелену сукню-пальто Anna Valentine, яку носила багато разів і підібрала капелюх до тону, чорні колготи та туфлі-човники на невисоких підборах.
Каміла несла в руках невелику сумку з крокодилячої шкіри, у неї на зап’ясті був улюблений браслет Van Cleef & Arpels, у вухах перлинні сережки-висячки з діамантами, також вона зробила макіяж та зачіску.
У суботу, нагадаємо, королева Камілла відвідала літературний фестиваль Cliveden 2025 у Cliveden House у Віндзорі, де з’явилася у схожому образі.