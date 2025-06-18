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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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128
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1 хв

В улюбленій зеленій сукні: королева Камілла з королем Чарльзом приїхали на кінні перегони в Аскоті

Королівська родина Великої Британії відвідує другий день кінних перегонів Royal Ascot на іподромі в Аскоті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла в другий день змагань з’явилася на публіці в одній зі своїх улюблених суконь кольору трави від Anna Valentine з невеликим вирізом на грудях та рукавами три чверті, яка чудово пасує для літніх виходів. Вбрання Її Величність доповнила замшевими туфлями пісочного кольору з лакованими носами та на невисокому підборі, широким зеленим капелюхом, молочною сумкою на короткій ручці та рукавичками, які тримала в руках.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла зробила фірмове укладання та макіяж, одягла квіткові сережки з діамантами і прикріпила до грудей брошку зі смарагдом, діамантами та каменем у формі краплі зеленого кольору, мабуть також смарагдом. На зап’ясті у королеви був смарагдовий браслет і браслет Van Cleef & Arpels, а також тонкий золотий ланцюжок на шиї та заручальну каблучку на пальці.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз сьогодні був у світло-сірому фраку, білій сорочці, бузковому жилеті і краватці в дрібний принт. Краватки монарх дуже любить і має в колекції кілька кумедних варіантів.

Король Чарльз і крольова Камілла / © Associated Press

Король Чарльз і крольова Камілла / © Associated Press

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