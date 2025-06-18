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В улюбленій зеленій сукні: королева Камілла з королем Чарльзом приїхали на кінні перегони в Аскоті
Королівська родина Великої Британії відвідує другий день кінних перегонів Royal Ascot на іподромі в Аскоті.
Королева Камілла в другий день змагань з’явилася на публіці в одній зі своїх улюблених суконь кольору трави від Anna Valentine з невеликим вирізом на грудях та рукавами три чверті, яка чудово пасує для літніх виходів. Вбрання Її Величність доповнила замшевими туфлями пісочного кольору з лакованими носами та на невисокому підборі, широким зеленим капелюхом, молочною сумкою на короткій ручці та рукавичками, які тримала в руках.
Камілла зробила фірмове укладання та макіяж, одягла квіткові сережки з діамантами і прикріпила до грудей брошку зі смарагдом, діамантами та каменем у формі краплі зеленого кольору, мабуть також смарагдом. На зап’ясті у королеви був смарагдовий браслет і браслет Van Cleef & Arpels, а також тонкий золотий ланцюжок на шиї та заручальну каблучку на пальці.
Король Чарльз сьогодні був у світло-сірому фраку, білій сорочці, бузковому жилеті і краватці в дрібний принт. Краватки монарх дуже любить і має в колекції кілька кумедних варіантів.