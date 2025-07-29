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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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В улюбленому кілті: король Чарльз відвідав низку заходів у шотландському Кейтнесі

Король Чарльз III та королева Камілла вже прибули до Шотландії, де проведуть залишок літа.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Associated Press

Сьогодні Його Величність король перебуває з візитом на крайній півночі Шотландії.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Монарх прибув на прийом на підтримку громад Кейтнесса, організований Управлінням з виведення з експлуатації ядерних об’єктів у гавані Скрабстер у Терсо, Шотландія. Король Чарльз відвідає ядерне транспортне судно та відкриє меморіальну дошку на честь 70-річчя виведеного з експлуатації ядерного об’єкта, де у 50-х роках інженери експериментували з плутонією та ураном для отримання електроенергії.

Монарх з’явився на заходах у червоному кілті, білій сорочці, жилеті та піджаку, а також краватці у зелено-червону смужку.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

Зазначимо, що король давно прив’язаний до околиць Кейтнесса і регулярно влітку відвідує прилеглий замок Мей — улюблений замок його бабусі королеви-матері Єлизавети. Вона купила замок Мей лише за 100 фунтів стерлінгів і любила проводити там кілька тижнів на рік, переважно у серпні та жовтні.

Король Чарльз / © Associated Press

Король Чарльз / © Associated Press

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