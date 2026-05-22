Суспільство
101
В улюбленому кольорі і з брошкою-метеликом: королева Камілла відвідала садову вечірку

Королева-консорт Великої Британії перебувала у Північній Ірландії в середу, де відвідала особливий захід.

Юлія Каранковська
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла оживила свій гардероб весняною блакитною сукнею від Fiona Clare, що була виконана у її улюбленому королівському синьому кольорі. У такому луку вона з’явилася на на садовій вечірці у замку Гіллсборо в Північній Ірландії.

Її вбрання було перевіреного дизайну, який Її Величність обирала не один раз. Також ця синя мала її фірмовий силует: довжину міді, довгі рукави та злегка окреслену талію.

Королева поєднала сукню з капелюхом від Philip Treacy та додала пару темніших туфель на підборах, щоб завершити образ. Що стосується аксесуарів, Камілла одягла свої улюблені браслети Van Cleef & Arpels та прикрасила сукню брошкою у вигляді метелика з діамантами та сапфірами, яку вона носила раніше.

Також Королева Камілла здійснила візит до селища Гіллсборо у Північній Ірландії, але без свого супутника життя — короля Чарльза III. Це відбулося на другий день їхнього візиту до цього регіону.

