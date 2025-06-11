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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1500
Час на прочитання
2 хв

В улюбленому костюмі та золотих прикрасах: принцеса Кейт вийшла на публіку в стильному луку

Поєднання лаконічної білої футболки, жакета і прямих штанів — ідеальний вибір для будь-якої ділової зустрічі, що Кейт вкотре продемонструвала всім.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кейт

Принцеса Кейт / © Associated Press

Принцеса Уельська після короткої перерви у роботі потішила шанувальників новою появою на публіці. Кетрін відвідала музей Victoria та Albert Museum East Storehouse у Лондоні.

Принцесса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцесса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Під час свого візиту принцесі провели особливу екскурсію, оскільки вона змогла заглянути за лаштунки музейних стін та подивитися як зберігаються експонати. East Storehouse — перший із двох нових культурних об’єктів під егідою V&A East, які відкриються у Східному Лондоні. Другий, V&A East Museum, має відкритися навесні 2026 року.

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

З цієї нагоди Кейт знову одягла елегантний костюм від Alexander McQueen, який вона вже носила кілька разів у попередні роки.

Вбрання вона доповнила білою футболкою, туфлями-човниками від Prada та золотими прикрасами, серед яких були сережки від бренду Carousel Jewels.

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

В East Storehouse зберігається понад пів мільйона артефактів, зокрема 350 тисяч бібліотечних книжок, 250 тисяч об’єктів та тисячі листів, плакатів та листівок. У його колекцію також входять сукні, що належали покійній королеві Єлизаветі II.

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

Принцеса Кейт на екскурсії V&A / © Associated Press

«Спеціальне відвідування V&A East Storehouse та новий вид музейного досвіду. Створений для того, щоб відкрити доступ до понад 600 тисяч експонатів, цей спеціально спроєктований простір як ніколи близько наближає людей до чудових колекцій V&A. Від моди до фільмів, від дизайну до перформансу — кожен предмет розповідає історію виняткової творчості, майстерності та культурної спадщини», — йдеться на офіційній сторінці Instagram Уельських.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Getty Images

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

Принцеса Уельська Кетрін / © Associated Press

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