Суспільство
81
1 хв

В улюбленому пальті та з парасолькою-тростиною: короля Чарльза заскочили в Сандрінгемі

Король Чарльз вперше був помічений на публіці після того, як позбавив свого молодшого брата Ендрю титулу «принца».

Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Getty Images

Монарх відвідав недільну службу у церкві Святої Марії Магдалини у маєтку Сандрінгем, що у Норфолку. Це та сама церква, де члени королівської родини збираються на різдвяну службу.

Монарх прибув до церкви в костюмі та улюбленому пальті і з парасолькою-тростиною в руці. Король часто з’являється на недільній службі саме в цьому пальті верблюжого кольору, незважаючи на те, що йому багато років, воно чудово збереглося.

Король Чарльз / © Getty Images

Король Чарльз / © Getty Images

Вихідні Чарльз, як правило, проводить у своєму заміському маєтку Сандрінгем. Ходять чутки, що саме до Сандрінгема переїде Ендрю Маунтбеттен Віндзор після виселення з дому Royal Lodge на території Віндзорського Гоум-Парку, що було пов’язане з позбавленням його титулів.

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Associated Press

Ендрю Маунтбеттен Віндзор / © Associated Press

Королева Камілла не відвідала разом із королем службу. Можливо, вона провела вихідні зі своїми онуками в заміському маєтку, перш ніж вони повернулися до школи після канікул.

81
