В улюбленому пальті верблюжого кольору: королева Камілла відвідала виставку

Королева Камілла / © Associated Press

78-річна королева одягла своє улюблене пальто верблюжого кольору та приїхала, щоб прикріпити останній мак до ефектної експозиції, на якій представлено понад 31 000 символічних кольорів пам’яті, що спускаються каскадом із вежі церкви Святого Варфоломія.

Жіночий інститут «Пікок» (Вісконсін) запустив проєкт на початку року, щоб створити експозицію з 10 000 в’язаних спицями та гачком маків на честь 80-річчя закінчення Другої світової війни. Прохання було почуте по всьому світу: понад 31 000 маків було відправлено до організації школами, молодіжними організаціями, будинками престарілих та підприємствами з усієї Великої Британії та з-за кордону.

Королева Камілла / © Associated Press

Зустрівшись із волонтерами та членами WI, Камілла сказала, що проєкт — «прекрасна ідея», і погодилася прикріпити останній мак, щоб завершити каскад штучних квітів біля церкви Святого Варфоломія.

Камілла поклала вінок до меморіалу Першої світової війни у церкві із запискою: «На згадку від Камілли Р.»

Королева Камілла / © Associated Press

На знімках видно, що під улюблене пальто від Anna Valentine королева одягла блузу в леопардовий принт і була у шкіряних рукавичках. Вона багато разів з’являлася на публіці у цьому образі. Його доповнювала брошка у формі ромба, а у вухах були перлинні сережки-вісячки. Також королева зробила макіяж та фірмове укладання.