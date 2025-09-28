- Дата публікації
В улюбленому саду: який вигляд має новий офіційний портет короля Чарльза III
Принцеса Анна представила новий портрет свого старшого брата короля Чарльза у шотландському парламенті.
Принцеса Анна була дуже захопленою, представляючи в п’ятницю в шотландському парламенті новий портрет свого брата, короля Чарльза. Фотографію було зроблено Міллі Пілкінгтон минулого року в Затопленому саду замку Балморал перед виступом короля з нагоди 25-річчя парламенту.
«Для мене було величезною честю отримати запрошення зробити офіційний портрет Його Величності в Шотландії», — сказала авторка портрета. «Використання захопливого духу фону садів Балморала і Гайленда дозволило мені відобразити теплоту і глибокий зв’язок короля з природою і Шотландією», — додала фотографка.
На портреті монарх зображений серед вересу, одягнений у тартан короля Чарльза III, а в руках він тростину ручної роботи, подаровану йому на Іграх горців Мей.
Зображення монарха буде розміщено поряд із портретом королеви Єлизавети II, представленим королівською принцесою 2011 року.
Знявши з портрета червоне оксамитове покривало, принцеса залишила запис у книжці відвідувачів та оглянула інші виставлені історичні експонати.
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що король Чарльз зараз проводить свою відпустку в Балморалі і нещодавно до нього приїхав його старший син та спадкоємець престолу — принц Вільям. Вони проведуть кілька відокремлених днів разом.