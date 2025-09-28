ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

В улюбленому саду: який вигляд має новий офіційний портет короля Чарльза III

Принцеса Анна представила новий портрет свого старшого брата короля Чарльза у шотландському парламенті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна представила портрет короля Чарльза

Принцеса Анна представила портрет короля Чарльза

Принцеса Анна була дуже захопленою, представляючи в п’ятницю в шотландському парламенті новий портрет свого брата, короля Чарльза. Фотографію було зроблено Міллі Пілкінгтон минулого року в Затопленому саду замку Балморал перед виступом короля з нагоди 25-річчя парламенту.

«Для мене було величезною честю отримати запрошення зробити офіційний портрет Його Величності в Шотландії», — сказала авторка портрета. «Використання захопливого духу фону садів Балморала і Гайленда дозволило мені відобразити теплоту і глибокий зв’язок короля з природою і Шотландією», — додала фотографка.

Принцеса Анна представила новий портрет короля Чарльза ІІІ

Принцеса Анна представила новий портрет короля Чарльза ІІІ

На портреті монарх зображений серед вересу, одягнений у тартан короля Чарльза III, а в руках він тростину ручної роботи, подаровану йому на Іграх горців Мей.

Зображення монарха буде розміщено поряд із портретом королеви Єлизавети II, представленим королівською принцесою 2011 року.

Новий портрет короля Чарльза ІІІ

Новий портрет короля Чарльза ІІІ

Знявши з портрета червоне оксамитове покривало, принцеса залишила запис у книжці відвідувачів та оглянула інші виставлені історичні експонати.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, що король Чарльз зараз проводить свою відпустку в Балморалі і нещодавно до нього приїхав його старший син та спадкоємець престолу — принц Вільям. Вони проведуть кілька відокремлених днів разом.

Дата публікації
Кількість переглядів
159
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie