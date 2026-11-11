В улюбленому синьому костюмі та окулярах, яким понад 20 років: принцеса Анна приїхала на Фолклендські острови

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Під час свого візиту на Фолклендські острови — самоврядну британську заморську територію, розташовану приблизно за 300 миль на схід від Аргентини, — принцеса Анна візьме участь у низці офіційних заходів, після чого вирушить на острів Південна Георгія.

У Букінгемському палаці зазначили, що ця поїздка покликана привернути увагу до зусиль щодо збереження та захисту довкілля та культурної спадщини островів.

Реклама

Принцеса Анна / © Getty Images

Королівська принцеса була одягнена у практичний та стриманий повсякденний образ: темно-синє двобортне напівпальто з фактурної тканини з широкими лацканами та темними ґудзиками та прямі штани темно-синього кольору у тон верхнього одягу. Цей костюм Анна носила неодноразово на публічних заходах. Образ принцеси доповнював бірюзовий шарф з непомітним візерунком, заправлений під комір, а взула вона шкіряні черевики без підборів, що було зручно, тому що захід проходив на полі.

Реклама

З аксесуарів на Анні були її улюблені спортивні сонцезахисні окуляри з коричневими лінзами від Adidas, модель, яку вона носить вже більше 20 років, на грудях був пришпилений червоний мак на згадку про загиблих воїнів, у вухах золоті сережки-цвяшки, а волосся Її Високість зібрала у високу фірмову зачіску.

Принцеса Анна / © Getty Images

Новини партнерів

Новини партнерів