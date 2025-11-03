- Дата публікації
В улюбленому синьому пальті і золотих сережках: принцеса Анна відвідала матч з регбі
Принцеса Анна відвідала у вихідні Единбург.
Її королівська Високість приїхала зустрітися з гравцями-регбістами під час забігу капітанської команди на стадіоні «Скоттіш Газ Мюррейфілд» в Единбурзі.
Королівська принцеса мала, як завжди, стриманий вигляд, була одягнена у синє злегка подовжене пальто та штани такого самого кольору. Її волосся було зібране у фірмову зачіску, а у вухах були золоті сережки-цвяшки, які Анна також часто носить.
До речі, цьому пальто принцеси Анни вже багато років. Вперше Анна носила його 1970 року і часто одягає саме на спортивні заходи, пов’язані з грою в регбі.