В улюбленому синьому пальті і золотих сережках: принцеса Анна відвідала матч з регбі

Принцеса Анна / © Getty Images

Реклама

Її королівська Високість приїхала зустрітися з гравцями-регбістами під час забігу капітанської команди на стадіоні «Скоттіш Газ Мюррейфілд» в Единбурзі.

Королівська принцеса мала, як завжди, стриманий вигляд, була одягнена у синє злегка подовжене пальто та штани такого самого кольору. Її волосся було зібране у фірмову зачіску, а у вухах були золоті сережки-цвяшки, які Анна також часто носить.

Принцеса Анна / © Getty Images

До речі, цьому пальто принцеси Анни вже багато років. Вперше Анна носила його 1970 року і часто одягає саме на спортивні заходи, пов’язані з грою в регбі.