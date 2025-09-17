В улюбленому синьому пальті та з брошкою Єлизавети II: королева Камілла з чоловіком Чарльзом вітала президента Трампа

Меланія Трамп, Дональд Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Принц і принцеса чекали гостей у саду Вікторія-Гаус і потім супроводжували Трампа та його дружину на зустріч із королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Там на них чекає огляд Почесної варти.

Принцесса Кейт, принц Вільям, Дональд Трамп і Меланія Трамп / © Associated Press

Король Чарльз обрав для зустрічі синій костюм, білу сорочку та краватку в принт, також у його нагрудній кишені традиційно була хустка.

Меланія Трамп, Дональд Трамп, король Чарльз і королева Камілла / © Associated Press

Його дружина королева Камілла одягла сапфірово-синю сукню-пальто від Fiona Clare та капелюх від Philip Treacy. На ній також брошка з сапфірами та діамантами королеви Єлизавети II, світлі рукавички та сумка Bottega Veneta в руках.

Королева Камілла / © Associated Press

Також королева взула світлі туфлі із замші від Eliot Zed на підборах, мала гарне укладання і досить виразний макіяж на обличчі.

Принцеса Кейт, королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Королівське подружжя взяло участь у процесії в екіпажах по території маєтку Віндзор у супроводі кінного полку Королівської гвардії, військовослужбовців та трьох військових оркестрів.

Принцеса Кейт, королева Камілла та Меланія Трамп / © Associated Press

Сьогодні ввечері також очікується державний банкет на честь гостей і ми побачимо виходи королівських дам у тіарах та вечірніх сукнях.