В улюбленому синьому пальті та з брошкою Єлизавети II: королева Камілла з чоловіком Чарльзом вітала президента Трампа
Кейт та Вільям Уельські зустріли президента США Дональда Трампа та першу леді Меланію Трамп у Віндзорському замку.
Принц і принцеса чекали гостей у саду Вікторія-Гаус і потім супроводжували Трампа та його дружину на зустріч із королем Чарльзом III та королевою Каміллою. Там на них чекає огляд Почесної варти.
Король Чарльз обрав для зустрічі синій костюм, білу сорочку та краватку в принт, також у його нагрудній кишені традиційно була хустка.
Його дружина королева Камілла одягла сапфірово-синю сукню-пальто від Fiona Clare та капелюх від Philip Treacy. На ній також брошка з сапфірами та діамантами королеви Єлизавети II, світлі рукавички та сумка Bottega Veneta в руках.
Також королева взула світлі туфлі із замші від Eliot Zed на підборах, мала гарне укладання і досить виразний макіяж на обличчі.
Королівське подружжя взяло участь у процесії в екіпажах по території маєтку Віндзор у супроводі кінного полку Королівської гвардії, військовослужбовців та трьох військових оркестрів.
Сьогодні ввечері також очікується державний банкет на честь гостей і ми побачимо виходи королівських дам у тіарах та вечірніх сукнях.