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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
33
Час на прочитання
1 хв

В ультрамариновій сукні і з клатчем зі стразами: дружина канцлера Німеччини в ефектному образі завітала на відкриття фестивалю

Шарлотта Мерц обрала для своєї появи елегантне вбрання, у якому вона мала стрункий і гарний вигляд.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Фрідріх і Шарлотта Мерци

Фрідріх і Шарлотта Мерци / © Getty Images

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і його дружина Шарлотта Мерц відвідали церемонію відкриття щорічного Байройтського фестивалю 2025 у Байройті. На червоній доріжці вони з’явилися в ефектних образах.

Шарлотта сяяла в елегантній ультрамариновій сукні максі з драпуванням і плісованою спідницею. Вбрання вона скомбінувала з сірими гостроносими туфлями на шпильках і з гламурним клатчем зі стразами.

Фрідріх і Шарлотта Мерци / © Getty Images

Фрідріх і Шарлотта Мерци / © Getty Images

Пані Мерц зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками із зеленим і блакитним камінням, шию — кольє з камінням, а на руках були срібні браслети з камінням, каблучки і годинник із чорним ремінцем.

Канцлер був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синій метелик. У нагрудній кишені у нього була блакитна хустка-паше. Взув він лаковані чорні туфлі.

Нагадаємо, у нашому матеріалі ви можете прочитати, що відомо про сім’ю канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

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Дата публікації
Кількість переглядів
33
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