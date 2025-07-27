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В ультрамариновій сукні і з клатчем зі стразами: дружина канцлера Німеччини в ефектному образі завітала на відкриття фестивалю
Шарлотта Мерц обрала для своєї появи елегантне вбрання, у якому вона мала стрункий і гарний вигляд.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і його дружина Шарлотта Мерц відвідали церемонію відкриття щорічного Байройтського фестивалю 2025 у Байройті. На червоній доріжці вони з’явилися в ефектних образах.
Шарлотта сяяла в елегантній ультрамариновій сукні максі з драпуванням і плісованою спідницею. Вбрання вона скомбінувала з сірими гостроносими туфлями на шпильках і з гламурним клатчем зі стразами.
Пані Мерц зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із червоною помадою і червоний манікюр. Вуха вона прикрасила сережками із зеленим і блакитним камінням, шию — кольє з камінням, а на руках були срібні браслети з камінням, каблучки і годинник із чорним ремінцем.
Канцлер був одягнений у чорний костюм, білу сорочку і темно-синій метелик. У нагрудній кишені у нього була блакитна хустка-паше. Взув він лаковані чорні туфлі.
Нагадаємо, у нашому матеріалі ви можете прочитати, що відомо про сім’ю канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.