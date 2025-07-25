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В ультрамариновому костюмі і з хусткою-паше: Олена Зеленська виступила на форумі
Перша леді України обрала для своєї появи ділове вбрання і гостроносі туфлі.
Олена Зеленська взяла участь у форумі «Європейська гарантія для дітей. Підготовка до впровадження в Україні».
«Коли у Європі кажуть „життя дитини“, мають на увазі добробут, можливості, розвиток. В Україні зараз ми маємо на увазі фізичне виживання. Коли у Європі кажуть „майбутнє“, йдеться про перспективу на роки. Ми ж іноді звужуємо значення цього словосполучення до „дожити до завтра“. Такою зробило нашу реальність російське вторгнення. І діти — найуразливіші його заручники», — сказала перша леді під час свого виступу.
Вона також розповіла про впровадження реформи шкільного харчування, діяльність Фундації Олени Зеленської з облаштування укриттів у школах і садочках, відкриття Шкіл Супергероїв, будівництво житла для багатодітних родин і про заплановане на цей рік відкриття молодіжних центрів психологічної підтримки «12–21».
На заході перша леді з’явилася у діловому костюмі ультрамаринового кольору, який складався з двобортного жакета і широких штанів зі стрілками. Головним акцентом в її аутфіті була коричнева хустка-паше з білим принтом горошок у надгрудній кишені.
Талію Зеленська підкреслила тонким синім ремінцем. Вбрання перша леді скомбінувала з чорними гостроносими туфлями на шпильках.
Дружина президента зробила гарну зачіску з локонами і боковим проділом, ніжний макіяж і прикрасила вуха елегантними сережками.
Нагадаємо, Олена Зеленська у смарагдовому костюмі з поясом-мотузкою виступила на конференції в Італії.