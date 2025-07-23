В ультрамариновому жакеті із золотими ґудзиками: Урсула фон дер Ляєн виступила на пресконференції в Японії

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн взяла участь у спільній пресконференції з президентом Європейської ради Антоніу Коштою та прем’єр-міністром Японії Шіґеру Ішібою після їхньої зустрічі в офісі прем’єр-міністра в Токіо.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Урсула традиційно з’явилася там у діловому аутфіті. На ній був двобортний жакет ультрамаринового кольору із золотими ґудзиками, який їй дуже пасує. Його політикиня скомбінувала зі світло-блакитним топом і класичними чорними штанями. Взута вона була у чорні туфлі на стійких підборах.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Очільниця Єврокомісії зробила укладання з прикореневим об’ємом, макіяж із персиковими рум’янами, вуха прикрасила улюбленими сережками-цвяшками з чорним камінням, а шию — перлинним намистом.

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Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн відвідала Севілью у м’ятному жакеті без коміра та ґудзиків, блузці зі складками м’ятного відтінку і класичних сірих штанях.