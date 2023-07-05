В улюбленій "гороховій" сукні: принцеса Кейт із чоловіком Вільямом на святковому заході

Принц та принцеса Уельські здійснили несподіваний візит до медиків та пацієнтів на честь 75-річчя Національної служби охорони здоров'я Великої Британії.

У Instagram Уельські поділилися відео із заходу. Пара відвідала вечірку "Велике чаювання", організовану благодійною організацією NHS, де продемонструвала свої кулінарні навички.

"Вітаємо з 75-річчям Національної служби охорони здоров'я Великої Британії! Приємно приєднатися до особливого чаювання @nhscharitiestogether, щоб відсвяткувати лише з деякими з багатьох неймовірних людей, які роблять NHS тим, чим вона є!".

Принцеса Кейт з'явилася на цьому заході у блакитній сукні в білий горох від Alessandra Rich з плісованим подолом і поясом, що підкреслює тонку талію Її Високості. Взула білі шкіряні туфлі-човники Jimmy Choo та одягла сережки зі штучними перлами Heavenly London. До речі, у цій самій сукні ми бачили принцесу Уельську на Вімблдоні влітку 2022 року.

Принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Її чоловік принц Вільям одягнув темний піджак та світлу сорочку. Вони обидвоє в кухонних фартухах мали досить кумедний вигляд. Люди, які були присутні на заході, розповіли, що Кейт краще справлялася із завданнями, але вони обоє весело провели час.

Нагадаємо, вчора король Чарльз та королева Камілла на заході в Шотландії також відсвяткували 75-річчя NHS та розрізали торт.

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