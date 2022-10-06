В улюбленій кораловій блузці і пітонових туфлях: прем'єр-міністерка Фінляндії у Чехії

Санна Марін бере участь у саміті в Празі.
Сьогодні, 6 жовтня, у Празі стартував саміт Європейської політичної спільноти, у якому беруть участь лідери з 44 країн. Зустріч спрямована на посилення безпеки та економічного процвітання на всьому континенті. Росія - єдина велика європейська держава, яку не запросили.
На саміт прибула і прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона одягла свою улюблену блузку коралового кольору з драпуванням і чорні обтислі штани. Вбрання політикиня доповнила чорними пітоновими туфлями на шпильках.
Санна зробила укладання з локонами і боковим проділом, а також макіяж із чорними стрілками.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас приїхала на саміт у блакитній сукні.
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