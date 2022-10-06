В улюбленій кораловій блузці і пітонових туфлях: прем'єр-міністерка Фінляндії у Чехії

Санна Марін бере участь у саміті в Празі.

Сьогодні, 6 жовтня, у Празі стартував саміт Європейської політичної спільноти, у якому беруть участь лідери з 44 країн. Зустріч спрямована на посилення безпеки та економічного процвітання на всьому континенті. Росія - єдина велика європейська держава, яку не запросили.

На саміт прибула і прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін. Вона одягла свою улюблену блузку коралового кольору з драпуванням і чорні обтислі штани. Вбрання політикиня доповнила чорними пітоновими туфлями на шпильках.

Санна Марін / Фото: Getty Images

Санна зробила укладання з локонами і боковим проділом, а також макіяж із чорними стрілками.

Санна Марін / Фото: Associated Press

Санна Марін / Фото: Associated Press

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас приїхала на саміт у блакитній сукні.

Читайте також: