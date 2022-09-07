В улюбленій квітковій сукні: герцогиня Камілла вперше вийшла у світ після канікул

Герцогиня Корнуольська Камілла також повертається до виконання своїх королівських обов'язків після літніх канікул, які вони з чоловіком Чарльзом провели в Шотландії.

Вчора герцогиня Камілла разом із ведучою BBC Фіоною Брюс відвідала виставку Antiques Roadshow у The Eden Project у Парі, Англія.

Герцогиня Корнуольська та Фіона Брюс / Фото: Getty Images

75-річна герцогиня з'явилася на публіці в одній зі своїх улюблених суконь-сорочок зеленого кольору з квітковим принтом.

У герцогині було її фірмове укладання, легкий макіяж на обличчі та золоті сережки у вухах. Судячи з її усмішки, вона була рада провести час з ведучою ВВС і взяти участь в одному з епізодів її шоу. Сама Фіона була одягнена у блакитний короткий жакет, білі широкі джинси з високою талією та взута у кеди.

Герцогиня Корнуольська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, що Камілла та принц Чарльз здійснили перший вихід у світ після літніх канікул та були присутні на Іграх горян у Бремері, у Шотландії.

Принц Чарльз та герцогиня Камілла / Фото: Getty Images

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