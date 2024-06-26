В улюбленій квітковій сукні: королева Камілла відвідала школу в Челсі

Королева Камілла відвідала початкову школу Крайст-Черч у Челсі, де проводився літературний фестиваль.
На публіці Її Величність з'явилася у сукні у дрібний квітковий принт від Fiona Clare та бежевих туфлях-човниках на стійких підборах. З прикрас на Каміллі були її улюблені золоті підвіски та перлинні сережки-висячки у вухах. Королева зробила фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.
У школі відбувається власний літературний фестиваль, на якому дітей просять прочитати якнайбільше книжок Королева Камілла відома своїм пильним інтересом до грамотності та читання, тому із задоволенням відвідала цей захід.
У шкільному саду королівську особу зустрічали діти та вчителі. Камілла стала свідком позитивного впливу читання на студентів та отримала можливість обговорити літературний фестиваль у поетичному куточку та на книжковому стенді.
Нагадаємо, напередодні ввечері королева та король організували державний банкет для імператора Нарухіто та імператриці Масако, де Її Величність сяяла у білій розкішній сукні з вишивкою.
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