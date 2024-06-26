В улюбленій квітковій сукні: королева Камілла відвідала школу в Челсі

На публіці Її Величність з'явилася у сукні у дрібний квітковий принт від Fiona Clare та бежевих туфлях-човниках на стійких підборах. З прикрас на Каміллі були її улюблені золоті підвіски та перлинні сережки-висячки у вухах. Королева зробила фірмове укладання та легкий макіяж на обличчі.

У школі відбувається власний літературний фестиваль, на якому дітей просять прочитати якнайбільше книжок Королева Камілла відома своїм пильним інтересом до грамотності та читання, тому із задоволенням відвідала цей захід.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

У шкільному саду королівську особу зустрічали діти та вчителі. Камілла стала свідком позитивного впливу читання на студентів та отримала можливість обговорити літературний фестиваль у поетичному куточку та на книжковому стенді.

Нагадаємо, напередодні ввечері королева та король організували державний банкет для імператора Нарухіто та імператриці Масако, де Її Величність сяяла у білій розкішній сукні з вишивкою.

Королева Камілла, імператриця Масако, імператор Нарухіто та король Чарльз III / Фото: Associated Press

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