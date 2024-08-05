В улюбленій Шотландії: який вигляд має маєток, де Чарльз та Камілла провели свій медовий місяць

Наприкінці цього тижня королева Камілла приєднається до короля Чарльза в маєтку Балморал, щоб провести літню відпустку з усією родиною. Але спершу Її Величність вирушить на зустріч із монархом до Біркголу, де пара провела свій медовий місяць.
Цей маєток описують, як ідеальне місце для усамітнення, не дивно, що саме його подружжя обрало для того, щоб провести час удвох після свого весілля 2005 року.
Маєток був збудований 1715 року і придбано його було у родини Гордон принцом Альбертом, чоловіком королеви Вікторії, як частина маєтку замку Балморал 1849 року. Далі він перейшов у спадок старшому синові подружжя — Альберту Едварду, принцу Уельському. Він правда не любив цей маєток і відвідав його лише раз, віддаючи перевагу більшому Абергелді.
У 1930-х роках король Георг V позичив Біркголл герцогу та герцогині Йоркським (пізніше королю Георгу VI та королеві Єлизаветі), які любили там відпочивати зі своїми дітьми – принцесами Єлизаветою та Маргарет. А після сходження Георга VI на престол вони з дружиною та дітьми почали займати Балморал.
Пізніше принцеса Єлизавета, її чоловік принц Філіп, герцог Единбурзький та їхні діти займали Біркголл наприкінці літнього сезону. 1947 року Єлизавета і Філіп провели частину свого медового місяця в Біркголлі.
Потім Біркголл успадкував Чарльз, принц Уельський від королеви-матері Єлизавети після її смерті 2002 року. Так само, як успадкував і ще один маєток у Шотландії – замок Мей.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, кого із родичів король Чарльз покликав цього року провести з ним час у Балморалі.
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