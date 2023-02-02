В улюбленій смарагдовій сукні: королева Летиція з чоловіком сяяла на прийомі у палаці

Королева Летиція та король Філіп VI зустрілися з представниками Червоного Хреста у палаці Сарсуела у Мадриді.

50-річна Летиція одягла одну зі своїх улюблених смарагдових суконь від Sandro з асиметричними візерунками на ліфі та спідниці та плісированим подолом, а також V-подібним декольте, підібравши до вбрання чорні туфлі-човники зі шкіри та накинувши зверху довге чорне пальто.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Її Величність розпустила волосся, одягла сережки-цвяшки у вигляді пелюсток і зробила насичений макіяж очей, а губи нафарбувала практично нейтральним кольором. На пальці у неї була її улюблена нова каблучка.

Король Філіп VI був у сірому костюмі в смужку, світлій сорочці і підібрав смарагдову краватку, яка чудово гармоніювала з сукнею його дружини. Останнім часом подружжя часто виходить у світ разом.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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