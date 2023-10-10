В улюбленій смарагдовій сукні та слінгбеках: королева Летиція на заході в Мадриді

Це перший вихід Летиції після церемонії присяги її старшої дочки – принцеси Леонор – майбутньої королеви Іспанії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева з'явилася на заході у добре знайомій нам сукні від французького бренду Sandro Paris, в якій дебютувалав 2018 року. Відтоді ми втратили рахунок, скільки разів Її Величність одягала цю сукню красивого смарагдового кольору з принтом пейслі, V-подібним вирізом і плісованою спідницею довжини міді. Вбрання королева доповнила чорною сумкою, яку вигулювала багато разів і чорними слінгбеками від Carolina Herrera на невисоких підборах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У вухах Летиції були її улюблені сережки від Gold&Roses, вона зробила класичний денний макіяж, розпустила і уклала локонами волосся та мала приголомшливий вигляд. Натуральний колір волосся Летиції дуже пасує, і вона з тих королівських осіб, які не зафарбовують сивину.

Нагадаємо, на церемонії присяги своєї дочки королева Летиція з'явилася у сукні у принт polka dot.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Читайте також: