В улюбленій спідниці з градієнтом: королева Летиція вийшла у світ в гарному луку

Король Філіп VI та королева Летиція були присутні на презентації "Цифрового порталу латиноамериканської історії" у Королівському палаці в Мадриді.

Її Величність королева мала прекрасний вигляд в рожево-чорному ансамблі. Летиція була одягнена у світло-рожевий светр з високою горловиною, який обтискав її фігуру та у плісовану спідницю середньої довжини, яку доповнила товстим чорним поясом на талії.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Спідниця від британського бренду Reiss була з градієнтом і мала дуже стильний вигляд, і в ній королева Летиція вже виходила на захід у Леоні, організованому Іспанською федерацією рідкісних захворювань.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У руках королева несла невелику чорну сумку на коротких ручках, була взута у високі замшеві чоботи на стійких підборах. На пальці у королівської особи виблискувала її нова улюблена каблучка від Coreterno вартістю 975 євро, а у вухах були сережки-цвяшки з діамантами. Волосся Летиція розпустила та зробила традиційний макіяж.

Король Філіп VI також мав гарний вигляд у сірому костюмі в тонку смужку, світлій сорочці та в червоній краватці в цятку.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Летиція з чоловіком відвідували художню ярмарку ARCO 2023 в Іфемі, в Мадриді і там Її Величність виблискувала в рожевій сукні, яку розкритикували.

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