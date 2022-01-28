В улюбленій сукні Carolina Herrera: ефектний світський вихід королеви Летиції

Королева-консорт Іспанії одягла на новий захід стару сукню і мала приголомшливий вигляд.

49-річна королева Летиція у четвер відвідала 13-ту церемонію вручення премії в галузі журналістики імені Луїса Каранделла у Сенаті Іспанії у Мадриді.

Як і британська герцогиня Кембриджська, іспанська королева Летиція вміє "струшувати пил" зі старих суконь зі свого гардеробу, щоб виходити в них в світ знову і знову.

Королева Летиція / Getty Images

Цього разу вона приїхала на захід у червоній сукні від Carolina Herrera, однієї з її улюблених суконь. Приталений силует-олівець вигідно підкреслює постать дружини короля Філіпа VI, так само, як і широка вставка, що підкреслює талію. Свій приголомшливий образ Летиція доповнила туфлями-човниками в тон та клатчем зі шкіри крокодила. Так само у вухах у неї були сережки-висячки з діамантами та рубінами, волосся королева розпустила, воно сяяло на сонці і не забула одягнути захисну маску.

Королева Летиція / Getty Images

Читайте також: