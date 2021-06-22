В улюбленій сукні і з ідеальним укладанням: герцогиня Камілла на пікніку

Герцогиня Корнуольська обожнює читати книжки.

Її королівська Високість зустрілася на пікніку зі школярами. Вона, як покровителька Національного фонду грамотності, почитала дітям книжку сидячи на галявині в парку Сент-Джеймс.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

Сьогодні в Лондоні не дуже спекотна погода, тому герцогиня одягла одну зі своїх улюблених суконь з принтом пір'я, поєднуючи її з бежевим тренчем від Burberry. Також на ній були взуті коричневі шкіряні туфлі на невисоких підборах, а образ гармонійно доповнювали масивні золоті сережки, кілька прикрас на шиї і браслетів, які Камілла так любить.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

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Укладання герцогині Корнуольської цього разу було ідеальним. Біле волосся було гарно укладене і їх не здіймав вітер, як це іноді трапляється з Каміллою. Чого не скажеш про її чоловіка принца Чарльза. Він також сьогодні відвідав захід сольно і опинився в конфузній ситуації, пов'язаній саме з його зачіскою.

принц Чарльз / Getty Images

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Прикраси герцогині Корнуольської Камілли (11 фото)

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