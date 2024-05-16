В улюбленій сукні і з пом'ятою хусткою: королева Камілла відвідала новий захід

Її Величність приєдналася до відкриття цього року під назвою "Сила читання", метою якої є уславлення читання книжок для дітей та молоді.

Камілла є покровителькою Charleston Trust. На заході королева зустрілася з відомою дитячою письменницею Жаклін Вілсон та коміком сером Ленні Генрі, перш ніж вимовити коротку промову з трибуни.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева одягла цього разу шовкову сукню-сорочку від Bombshell з принтом павичого пір'я, яку вже неодноразово носила раніше, поверх неї одягла тренч і підібрала до нього руді туфлі на невисоких підборах і сумку Bottega Veneta. На шиї у королеви була хустка гарного смарагдового відтінку, на якій було видно заломи, мабуть, помічник Камілли не попрасував її.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Її Величність доповнила лук золотими сережками-пелюстками, золотими браслетами на зап'ястя, зокрема і Van Cleef & Arpels, фірмовим укладанням і денним макіяжем.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Учора, Камілла разом із чоловіком Чарльзом відвідала другу садову вечірку в Букінгемському палаці, де з'явилися в гарних аутфітах, ніби підбирали луки для світського виходу в унісон.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

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