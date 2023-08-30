В улюбленій сукні-сорочці: королева Камілла сходила в Лондоні на концерт

Королева Камілла на кілька днів повернулася з Балморала до Лондона.
Дружина короля Чарльза III приєдналася до дітей та мешканців будинку для людей похилого віку на концерті "Поезія разом" та відвідала чаювання в початковій школі Філдінг в Ілінгу, західний Лондон, у вівторок, 29 серпня.
76-річна Камілла одягла шовкову сукню-сорочка від Bombshell з принтом павичого пір'я, яку вже неодноразово носила раніше і підібрала до неї руді туфлі на невисоких підборах.
У Камілли у вухах були золоті сережки-висячки, на шиї кілька підвісок з кулонами, а на зап'ястях браслети. Камілла мала чудовий вигляд.
Нагадаємо, цього ж дня, але лише в іншому образі королева Камілла побувала в Клубі Королівських ВПС.
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