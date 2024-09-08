В улюбленій сукні та капелюсі з пір'ям: королева Камілла склала компанію королю Чарльзу на Іграх Бремара

Король Чарльз та його дружина королева Камілла відвідали Ігри Бремара, які так любила покійна королева Єлизавета II.

Камілла цього тижня повернулася до Шотландії спеціально для участі у цьому заході після щільного робочого графіка у Лондоні.

75-річний монарх, здавалося, був у піднесеному настрої, одягнувши традиційний кілт і спорран, щоб подивитися захід, який рідко пропускала покійна королева Єлизавета II. Сьогодні виповнюється два роки від дня її смерті.

Ігри Бремара є одними із найвідоміших Ігор Гайленда. Цей захід був особливо улюбленим у Єлизавети II, яка рідко пропускала видовище, що проходить у вересні неподалік замку Балморал в Абердінширі, де зазвичай королева проводила свою літню відпустку.

Король Чарльз та королева Камілла на Іграх Бремара / Фото: Getty Images

Камілла з'явилася на публіці в темно-синій сукні з принтом пір'я від Fiona Clare, доповнивши її лаконічним капелюхом-таблеткою з пір'ям та коричневими шкіряними туфлями на невисоких підборах. Образ королева традиційно доповнила золотим ланцюжком з підвіскою від Kiki McDonough Apollo з блакитним топазом із жовтого золота та підвіскою з ініціалами її онуків, перлинними сережками, браслетом Van Cleef & Arpels та новим "браслетом дружби", який почала носити.

У Її Величності було красиво укладене волосся, а на обличчі макіяж.

Король Чарльз та королева Камілла на Іграх Бремара / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше цього тижня у вівторок Камілла відвідала Бат, щоб відкрити новий онкологічний центр. У четвер вона вперше відвідала Англійський національний балет від того часу, як стала покровителькою на початку цього року. А пізніше цього ж дня сяяла у білій сукні в горох на презентації нової книжки свого сина Тома Паркер-Боулза.

Королева Камілла зі своїми дітьми Лорою Лопес та Томом Паркер-Боулзом / Фото: Getty Images

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