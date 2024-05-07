В улюбленій сукні та нових туфлях: королева Камілла побувала в школі

Камілла прибула сьогодні до початкової школи Морленда, щоб відкрити нову бібліотеку коронації у Лондоні. Це одна з 50 спеціальних бібліотек початкової школи, які були перетворені за останні дванадцять місяців за допомогою Національного фонду грамотності, щоб відзначити коронацію короля та королеви, що минула рік тому.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева дістала зі свого гардеробу одну з улюблених літніх суконь-сорочок у принт павичого пір'я, яку доповнила маленькою бежевою сумкою на короткій ручці і бежевими туфлями-човниками на підборах (схоже, новинкою).

Образ Її Величність доповнила золотим ланцюжком з підвісками, браслетом Van Cleef & Arpels і ще одним золотим браслетом на зап'ясті з хрестом, одягла золоті сережки і була з заручальною каблучкою, яку носить не знімаючи.

У Камілли було її знамените укладання та денний макіяж на обличчі.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого тижня Камілла та її чоловік король Чарльз разом відвідали захід від того часу, як король почав проходити лікування від раку. Також під час прийому у Букінгемському палаці королева розповіла, чому не дозволила Чарльзу повернутися до роботи раніше.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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