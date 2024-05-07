В улюбленій сукні та нових туфлях: королева Камілла побувала в школі

Королева Камілла відвідала захід без короля Чарльза ІІІ.
Камілла прибула сьогодні до початкової школи Морленда, щоб відкрити нову бібліотеку коронації у Лондоні. Це одна з 50 спеціальних бібліотек початкової школи, які були перетворені за останні дванадцять місяців за допомогою Національного фонду грамотності, щоб відзначити коронацію короля та королеви, що минула рік тому.
Королева дістала зі свого гардеробу одну з улюблених літніх суконь-сорочок у принт павичого пір'я, яку доповнила маленькою бежевою сумкою на короткій ручці і бежевими туфлями-човниками на підборах (схоже, новинкою).
Образ Її Величність доповнила золотим ланцюжком з підвісками, браслетом Van Cleef & Arpels і ще одним золотим браслетом на зап'ясті з хрестом, одягла золоті сережки і була з заручальною каблучкою, яку носить не знімаючи.
У Камілли було її знамените укладання та денний макіяж на обличчі.
Нагадаємо, минулого тижня Камілла та її чоловік король Чарльз разом відвідали захід від того часу, як король почав проходити лікування від раку. Також під час прийому у Букінгемському палаці королева розповіла, чому не дозволила Чарльзу повернутися до роботи раніше.
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