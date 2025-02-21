В улюбленій сукні та пальті з поясом: королева Летиція приїхала на кінофестиваль

Королева одяглася для цього виходу у свою улюблену бордову сукню довжини міді від Massimo Dutti, яку носила багато разів. Вбрання з високим коміром і рукавами "кажан" ідеально поєднувався зі шкіряними туфлями-човниками на невисоких підборах від Magrit.

Поверх сукні Летиція одягла чорне пальто Carolina Herrera з поясом на талії. А образ доповнила сережками каплевидної форми від PDPAOLA та каблучкою Coreterno, яку вона завжди носить на вказівному пальці.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

У королеви було розпущене та укладене волосся, а на обличчі макіяж в улюблених рожевих відтінках.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, кілька днів тому королева Летиція та король Філіп VI вітали у Королівському палаці в Мадриді президента Арабської Республіки Єгипет – Абдель Фаттаха ас-Сісі. Королева з'явилася на прийомі у класичному костюмі-двійці з твіду темно-синього кольору та туфлями-човниками від бренду Magrit.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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