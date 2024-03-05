В улюбленій сукні та з ідеальним укладанням: королева Летиція приїхала до Севільї

Дружина короля Іспанії приїхала до конференц-центру FIBES у Севільї.

Летиція була цього дня у темно-синій трикотажній сукні з великим квітковим принтом та тонким чорним поясом на талії від Galcon Studio, в якій вперше з'явилася на церемонії вручення нагород Art and Letters Awards Фонду принцеси Жирони. До сукні королева підібрала чорні шкіряні туфлі на невисоких підборах від іспанського бренду Pinkchic guagua.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Минулого тижня Летиція з'явилася на публіці з оновленою зачіскою, сьогодні її укладання має також ідеальний вигляд, а макіяж на обличчі виконаний у теплих відтінках. З прикрас на Її Величності були квіткові сережки та улюблена каблучка Coreterno.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно під час візиту до Барселони королева Летиція була засзнімкована ще зі своєю старою зачіскою. Мабуть, до нового весняного сезону їй захотілося змін.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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