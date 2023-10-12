В улюбленій сукні та з келихом у руках: королева Камілла на прийомі в Кларенс-Хаусі

Король Чарльз і королева Камілал вже повернулися із Шотландії, де у замку Балморал проводили літні канікули.

Вчора Її Величність королева організувала прийом у Кларенс-Хаусі з нагоди 30-річчя Фонду передових мистецтв. На ньому також була британська акторка Гелена Бонем Картер.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

На прийомі Камілла поділилася своєю любов'ю до поезії з акторкою Геленою Бонем Картер та іншими гостями, та заявила, що досі може розказувати напам'ять свій улюблений вірш "Матильда" Ілера Беллока.

Вечір був присвячений роботі видавця Вільяма Зіггарта, який заснував фонд і є автором Національного дня поезії, премії Forward Prize for Poetry та щорічної антології найкращих віршів року, пише express.

Королева Камілла та Гелена Бонем Картер / Фото: Getty Images

76-річна королева була одягнена в одну зі своїх улюблених суконь зеленого кольору з принтом пави від Фіони Клер, доповнивши образ туфлями від Eliot Zed на підборах, золотою підвіскою з рубіном (камінь її народження в липні) в центрі та ініціалами п'яти її онуків. Друга підвіска на шиї королеви від Kiki Mcdonough. На зап'ясті Камілли сяяло кілька браслетів, зокрема й улюблений від Van Cleef & Arpels, а у вухах були сережки з бірюзою.

Королева Камілла зробила гарне укладання та вечірній макіяж і мала гарний вигляд. У руках вона тримала келих із напоєм.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що п'є королева Камілла.

Читайте також: