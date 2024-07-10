В улюбленій сукні у квітковий принт: королева Камілла влаштувала вечірку у Кларенс-хаусі

76-річна королева Камілла влаштувала вечірку на честь 30-річчя Національного фонду грамотності. Прийом відбувся у Кларенс-хаусі, у Лондоні.

Корольова є покровителькою Національного фонду грамотності від 2010 року. За останні 30 років Національний фонд грамотності надав підтримку понад п'яти мільйонам дітей у розвитку навичок читання та письма, та співпрацював із майже 17 тисячами шкіл.

З такої нагоди королева одягла вбрання улюбленого фасону та у квітковий принт. Сукня Її Величності була від бренду Fiona Clare Aldridge та в милі білі квіти-дзвіночки. Носила вона її у поєднанні з бежевими туфлями від Eliot Zed, кількома підвісками на шиї та улюбленим браслетом від Van Cleef & Arpels.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Також королева зустрілася з 10-річним чемпіоном із грамотності Джейденом Лаундесом зі Сток-он-Трент. Хлопчик прийшов на зустріч у стильному світлому костюмі.

Королева Камілла та Джейден Лаундес / Фото: Getty Images

Минулого року цю сукню королева Камілла одягла на квіткову виставку в Челсі. Захід вона тоді відвідала з чоловіком – королем Чарльзом. Так пара продовжила давню традицію сім'ї, адже покійна королева Єлизавета відвідувала цю виставку регулярно.

Королева Камілла на Chelsea Flower Show у 2023 році / Фото: Associated Press

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