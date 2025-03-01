В улюбленій сукні з камінням: королева Мері відвідала бал у палаці Крістіансборг

Цей захід проводиться у Данії вже 49 років.

Король Данії Фредерік та королева Мері влаштували Бал мистецтв та культури у палаці Крістіансборг. Запрошеними гостями заходу були різні представники світу мистецтва та культури, які відвідали вечерю та розваги у Великій залі палацу.

Король Данії Фредерік та королева Мері/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева обрала для балу гламурну сукню від бренду Jenny Packham відтінку рожевого золота, яку вже неодноразово носила на різні державні заходи, а також позувала для портретів. Вбрання розшите бісером, лелытками та камінням, а носила Мері його у поєднанні з красивою діамантовою тіарою.

Король Данії Фредерік та королева Мері/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Організувавши цей бал король і королева продовжили традицію, яка розпочалася 1976 року завдяки королеві Маргрете та принцу Генріку, які влаштували такий вечірній прийом для гостей. На той час зустріч проходила під назвою Arts et Lettres (Мистецтво та література).

Королева Маргрете/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Королева Маргрете також відвідала захід, обравши вечірню сукню синього кольору, улюблену шубу та прикраси з діамантами.

Королева Маргрете/фото: instagram.com/detdanskekongehus

Також деталі заходу сім'я показала на своїй офіційній сторінці у Instagram.

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