В улюбленій сукні з лимонами і в жовтих човниках: Джилл Байден в ефектному луці вийшла з вертольота

В улюбленій сукні з лимонами і в жовтих човниках: Джилл Байден в ефектному луці вийшла з вертольота

Фотографи зазнімкували сім'ю Байденів по поверненню з вікенду у Вілмінгтоні.

Президент Джо Байден з дружиною Джилл Байден і онукою Наомі повернулися до Білого дому з вікенду, який вони провели в їхньому маєтку в Вілмінгтоні, штат Делавер. Фотографи зазнімкували, як вони йшли південною галявиною Білого дому у Вашингтоні.

Перша леді була одягнена у свою улюблену сукню міді з лимонним принтом від Oscar de la Renta вартістю 2890 доларів. Талію вона підкреслила таким самим поясом.

Джилл Байден / Associated Press

До вбрання Джилл підібрала жовті човники, золотистий клатч-футляр і маску з таким самим принтом, як і сукня. Волосся вона уклала в локони, прикрасила вуха перловими сережками, а руки — годинником і браслетами.

На Наомі була чорна сукня довжини міді з V-подібним вирізом, яку вона поєднала з білими туфлями на шпильці і чорною сумочкою-клатчем. Волосся вона зібрала в низький хвіст, а в макіяжі зробила акцент на червоній помаді. У вухах у Наомі були золоті сережки-кільця, а на руці — золотий браслет і каблучка.

Джилл Байден / Associated Press

Джо одягнув синій костюм, білу сорочку і блакитну краватка в смужку.

Джилл Байден / Associated Press

Нагадаємо, раніше папараці сфотографували Байдена разом з онуками на кладовищі, коли вони поверталися з меси у католицькій церкві Св. Йосипа в Брендівайні.

Джо Байден з онуками / Associated Press

Читайте також:

У квітковій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден у ніжному луці блиснула стрункими ногами

У шоломі і лосинах: 70-річна Джилл Байден з чоловіком покаталася на велосипеді

У короткій сукні і на шпильках: 70-річна Джилл Байден відвідала початкову школу

Стильні образи першої леді США Джилл Байден (47 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання