В улюбленій сукні з пір'ям: герцогиня Корнуольська з чоловіком відвідала галерею

Спадкоємець трону принц Чарльз і його дружина Камілла перебувають з візитом в Глазго, Шотландія.

У Шотландії вони носять титули герцога і герцогині Ротсейських. Вчора, 8 вересня, королівська пара відвідала художню галерею і музей Келвінгроув, щоб відзначити його 120-річчя.

Вони зустрілися з працівниками музею, а герцогиня Камілла поспілкувалася з дітьми, які вивчають види тварин, що зникають в рамках інформаційно-просвітницької програми галереї. 2003 року музей був закритий на реставрацію, а до моменту цього закриття він вважався найбыльш відвідуваним музеєм і художньою галереєю за межами Лондона.

герцогиня Корнуольська / Getty Images

74-річна герцогиня Корнуольська з'явилася на публіці в уже добре знайомій нам синій сукні з принтом пір'я, з довгими рукавами і акуратним коміром. До неї підібрала бежеві шкіряні туфлі на підборах, строкату маску, яку періодично знімала з обличчя, і улюблені золоті підвіски на шиї, та браслети на зап'ястях. Макіяж у Камілли був максимально природний, але очі вона підкреслила непомітними стрілками.

Принц Чарльз був в сірому костюмі і своїй улюбленій бірюзовій масці, яку носить часто.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

Повідомляється також, що принц Чарльз відвідав проєкт The Govan Home and Education Link Project (Govan HELP) і дізнався про те, як організація змінює життя людей в Глазго. Проєкт підтримує сім'ї з маленькими дітьми в районі Гован.

Королівська пара зараз перебуває в Шотландії на канікулах, вони приїхали на запрошення королеви Єлизавети II, вона буде в Балморалі до жовтня.

