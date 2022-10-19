В улюбленій сукні з пір'ям: королева Камілла з чоловіком королем Чарльзом вийшла у світ

Король Чарльз III та королева Камілла вчора відвідали Project Zero у Уолтемстоу. Ця організація займається залученням молоді до позитивної діяльності, сприяння соціальній інтеграції та зміцненню згуртованості суспільства. Відвідуючи організацію, Їхні Величності зустрілися зі співробітниками та молоддю.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король був у синьому костюмі у тонку смужку, білій сорочці у тонку клітинку із золотими запонками та у краватці.

А королева одягла одну зі своїх улюблених суконь синьо-бежевого кольору з принтом пір'я, доповнивши образ золотим ланцюжком з двома медальйонами, сережками-висячками та кількома браслетами на зап'ястях, зокрема й улюбленим від французької марки Van Cleef & Arpels. Також на королеві були заручальна каблучка та обручка, які вона носить не знімаючи.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королівське подружжя було у піднесеному настрої, король Чарльз багато сміявся і щось весь час говорив своїй дружині Каміллі. А днем раніше королева сольно відвідала церемонію вручення Букерівської премії в Лондоні.

Король Чарльз III та королева Камілла / Фото: Associated Press

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