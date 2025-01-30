В улюбленій сукні Zara: принцеса Кейт здійснила несподіваний візит до Уельсу

Принцеса Кейт здійснила сьогодні несподівану сольну поїздку до Уельсу, а палац оголосив про новий патронаж Її Високості.

Кетрін приїхала до дитячого госпісу Tŷ Hafan у четвер вранці, лише за кілька днів після відвідування церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту в Ґілдголлі з чоловіком принцом Вільямом.

Її візит співпав з оголошенням Кенсінгтонського палацу про те, що Кейт сьогодні стала покровителькою Tŷ Hafan, першого дитячого госпісу в Уельсі.

"Гордий момент стати покровителькою Tŷ Hafan. Відкрившись 1999 року як перший дитячий госпіс в Уельсі, @ty_hafan продовжує надавати спеціалізовану допомогу дітям із захворюваннями, що скорочують тривалість життя, пропонуючи життєво важливу підтримку їм та їхнім сім'ям протягом усього життя, наприкінці життя та після нього", – йдеться у повідомленні на сторінці Уельських в Instagram.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Принцеса Кейт прибула до госпісу в сірій сукні від Zara із плетінням Глен, яку одягла вперше 2020 року. Сукня мала широкий пояс на талії і бант на шиї. У неї було розпущене й накручене гарними локонами волосся, у вухах золоті сережки і легкий макіяж на обличчі.

Раніше покровителем госпісу був король Чарльз III (з 2001 року).

Принцеса Кейт провела час із дітьми, погравши з ними, а також поспілкувалася з персоналом.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

Це вже другий захід принцеси цього тижня. 27 січня вона разом із принцом Вільямом відвідала церемонію, присвячену Дню пам'яті жертв Голокосту в Лондоні, де з'явилася в особливому намисті.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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