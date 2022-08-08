В улюбленому бікіні: Елізабет Герлі похизувалася звабливим декольте

57-річна британська акторка продовжує сама рекламувати бікіні свого бренду.

Елізабет Герлі потішила фанів новим пікантним знімком в Instagram. Акторка сфотографувалася з нового ракурсу у своєму улюбленому блакитному купальнику власного бренду Elizabeth Hurley Beach з металевою фурнітурою. Ліз похизувалася звабливим декольте. Позувала вона перед дзеркалом.

Елізабет Герлі / Фото: Instagram Елізабет Герлі

Волосся спадало на її плечі і зону декольте. На обличчі був ніжний макіяж: очі вона підвела чорним олівцем, а губи нафарбувала рожевою помадою.

Нагадаємо, Герлі у квітковій сукні з розрізом і золотих босоніжках на підборах, відвідала фестиваль у місті Чичестер.

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