В улюбленому картатому пальті та ботильйонах: принцеса Беатріс вийшла у світ з чоловіком

Подружжя разом відвідало Фестиваль Святого Джеймса на підтримку The Quintessentially Foundation та проєкту Firefly у церкві Святого Джеймса в Лондоні.

Беатріс була цього вечора в добре знайомому нам пальті сіро-білого кольору у велику клітинку від Temperley London і чорних ботильйонах Louis Vuitton, вартістю 1270 доларів. В руках у принцеси була чорна сумка на короткій ручці.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса зібрала волосся позаду шпилькою, зробила легкий макіяж очей і трохи блиском підкреслила губи.

Її чоловік Едоурдо був у темному пальті, штанях та замшевих коричневих сліпонах. Пара позувала разом на тлі рекламного стенду.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як принцеса Беатріс у блискучій сукні з глибоким декольте виблискувала на світській тусовці в Лондоні.

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