В улюбленому кілті: король Чарльз III прибув на королівський тиждень до Шотландії

Король Чарльз та королева Камілла готуються до своєї другої коронації, яка відбудеться у Шотландії.

Монарх уже прибув до Единбурга і сьогодні відвідав Будинок Кінейла. Повідомляється, що король та королева проведуть традиційні заходи у Шотландії до четверга під час так званого королівського тижня.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

5 липня відбудеться Національна служба подяки, на якій Чарльз та Камілла будуть нагороджені шотландськими почестями. Хоча незважаючи на те, що цю церемонію називають другою коронацією монарха, корону на його голову не покладатимуть.

Це перший захід монарха на королівському тижні від того часу, як він зійшов на престол. Сьогодні король у традиційному шотландському кілті приїхав до Будинку Кінейла в Бо'несе, Фолкерк, щоб зустрітися з представниками благодійних організацій, зокрема його власною The Princes Trust, а також Cycling Without Age Scotland та Sustainable Thinking Scotland.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Пізніше Його Величність відвідає палац Голірудгаус, де візьме участь у своїй першій церемонії вручення ключів як монарх. Це давня традиція у королівській родині, коли монарху щороку вручають ключі від міста Единбург.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Також сьогодні ввечері король та королева візьмуть участь у прийомі на Королівській яхті "Британія" з нагоди 25-річчя її прибуття до Единбургу. Тож побачимо й королеву Каміллу в якомусь новому образі.

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