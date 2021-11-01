В улюбленому костюмі та кейп-накидці: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом приїхали до Глазго

В улюбленому костюмі та кейп-накидці: герцогиня Камілла з принцом Чарльзом приїхали до Глазго

Королева Єлизавета II пропускає саміт COP26 у Глазго, але замість неї там присутні її спадкоємці.

Принц Уельський Чарльз – перший у лінії наслідування трону, приїхав на конференцію саміту ООН з клімату COP26 у Глазго разом зі своєю дружиною герцогинею Корнуольською Каміллою.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Саміт ООН з клімату у Глазго збирає лідерів з усього світу у найбільшому місті Шотландії, щоб продемонструвати своє бачення вирішення загальної проблеми глобального потепління.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

74-річна Камілла в перший день конференції з'явилася на публіці у смарагдовому костюмі: жакеті поверх якого була чорна кейп-накидка та спідниця довжини трохи нижче колін прямого крою. І взута у високі замшеві чоботи на стійких не дуже високих підборах. В руках Камілла тримала улюблену смарагдову сумку від DeMellier London (така ж є й у герцогині Сасекської Меган, дружини принца Гаррі).

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Камілла мала класичне укладання, макіяж на обличчі, вона була в шкіряних рукавичках і без маски. Ймовірно, всі учасники конференції вакциновані та можуть відвідувати захід без масок. Принц Чарльз мав теж хороший вигляд у синьому смугастому костюмі.

Герцогиня Корнуольська та принц Чарльз / Associated Press

Очікуємо на присутність на саміті і герцога і герцогині Кембриджських.

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