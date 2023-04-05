Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В улюбленому костюмі та з гарною краваткою: представлено перший портрет короля Чарльза III

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
187
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
В улюбленому костюмі та з гарною краваткою: представлено перший портрет короля Чарльза III

Портрет короля Чарльза III / Фото: Getty Images

У Лондоні було представлено перший написаний художником портрет короля Чарльза III.

Його автором став художник Аластер Барфорд. А вчора, 4 квітня, відбулася презентація цього портрета публіці.

Портрет короля Чарльза III та його автор Аластер Барфорд / © Getty Images
Портрет короля Чарльза III та його автор Аластер Барфорд / Фото: Getty Images

Король зображений на портреті у своєму улюбленому темно-синьому костюмі в тонку смужку, у білій сорочці та пастельній краватці, а на зап'ясті монарха видніється якийсь золотий браслет та годинник. Чарльз на портреті справді дуже схожий на себе.

Портрет короля Чарльза III / © Getty Images
Портрет короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Також Букінгемський палац представив нове портретне фото короля Чарльза та королеви Камілли, його автором став фотограф Г'юго Бернанд. Детальніше про знімок ми вже розповідали раніше.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / © Getty Images
Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

А ще публіці показали, який вигляд має запрошення на коронацію короля та королеви, яка відбудеться за місяць – 6 травня 2023 року. Шанувальники монархії з трепетом чекають на цей день, як і сам Чарльз, який вже бував на коронації своєї матері королеви Єлизавети II 1953 року, але йому тоді було 4 роки.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
187
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація