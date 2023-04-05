В улюбленому костюмі та з гарною краваткою: представлено перший портрет короля Чарльза III

Його автором став художник Аластер Барфорд. А вчора, 4 квітня, відбулася презентація цього портрета публіці.

Портрет короля Чарльза III та його автор Аластер Барфорд / Фото: Getty Images

Король зображений на портреті у своєму улюбленому темно-синьому костюмі в тонку смужку, у білій сорочці та пастельній краватці, а на зап'ясті монарха видніється якийсь золотий браслет та годинник. Чарльз на портреті справді дуже схожий на себе.

Портрет короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Також Букінгемський палац представив нове портретне фото короля Чарльза та королеви Камілли, його автором став фотограф Г'юго Бернанд. Детальніше про знімок ми вже розповідали раніше.

Король Чарльз III та королева Камілла, автор фото Г'юго Бернанд / Фото: Getty Images

А ще публіці показали, який вигляд має запрошення на коронацію короля та королеви, яка відбудеться за місяць – 6 травня 2023 року. Шанувальники монархії з трепетом чекають на цей день, як і сам Чарльз, який вже бував на коронації своєї матері королеви Єлизавети II 1953 року, але йому тоді було 4 роки.

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