В улюбленому костюмі та з гарною краваткою: представлено перший портрет короля Чарльза III

У Лондоні було представлено перший написаний художником портрет короля Чарльза III.
Його автором став художник Аластер Барфорд. А вчора, 4 квітня, відбулася презентація цього портрета публіці.
Король зображений на портреті у своєму улюбленому темно-синьому костюмі в тонку смужку, у білій сорочці та пастельній краватці, а на зап'ясті монарха видніється якийсь золотий браслет та годинник. Чарльз на портреті справді дуже схожий на себе.
Також Букінгемський палац представив нове портретне фото короля Чарльза та королеви Камілли, його автором став фотограф Г'юго Бернанд. Детальніше про знімок ми вже розповідали раніше.
А ще публіці показали, який вигляд має запрошення на коронацію короля та королеви, яка відбудеться за місяць – 6 травня 2023 року. Шанувальники монархії з трепетом чекають на цей день, як і сам Чарльз, який вже бував на коронації своєї матері королеви Єлизавети II 1953 року, але йому тоді було 4 роки.
Читайте також: