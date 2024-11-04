В улюбленому пальті і з маком на грудях: короля Чарльза зазнімкували в Сандрінгемі

Монарха сфотографували, коли він залишав церкву Святої Марії Магдалини – це та сама церква, яку члени королівської родини щорічно відвідують на Різдво.

Король Чарльз мав бадьорий вигляд, був одягнений у своє улюблене пальто верблюжого кольору, сірий класичний костюм, білу сорочку та червону краватку у дрібний принт. На пальті у монарха була прикріплена брошка "Червоний мак", яку члени королівської родини носять весь листопад на згадку про загиблих воїнів Великої Британії та Країн Співдружності.

Король Чарльз III / Фото: Getty Images

Нагадаємо, після насиченого туру Австралією та Самоа король Чарльз та королева Камілла провели коротку відпустку в Індії.

Королева Камілла та король Чарльз / Фото: Associated Press

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