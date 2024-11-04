В улюбленому пальті і з маком на грудях: короля Чарльза зазнімкували в Сандрінгемі

Король Чарльз вирушив до свого улюбленого Сандрінгема – зимового маєтку британської королівської родини.
Монарха сфотографували, коли він залишав церкву Святої Марії Магдалини – це та сама церква, яку члени королівської родини щорічно відвідують на Різдво.
Король Чарльз мав бадьорий вигляд, був одягнений у своє улюблене пальто верблюжого кольору, сірий класичний костюм, білу сорочку та червону краватку у дрібний принт. На пальті у монарха була прикріплена брошка "Червоний мак", яку члени королівської родини носять весь листопад на згадку про загиблих воїнів Великої Британії та Країн Співдружності.
Нагадаємо, після насиченого туру Австралією та Самоа король Чарльз та королева Камілла провели коротку відпустку в Індії.
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