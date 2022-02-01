В улюбленому пальті та касці: принц Чарльз відвідав новий захід

Принц Уельський багато працює. У майбутнього короля Великої Британії дуже багато королівських обов'язків.

73-річного Чарльза вчора сфотографували, коли він розмовляв з міністром науки, досліджень та інновацій Великої Британії під час візиту до Astroscale до Дідкоту.

А також він побував в Управлінні з атомної енергії Великої Британії в Калхемі, де побачив, як термоядерна енергія може відіграти ключову роль у вирішенні проблеми зміни клімату за рахунок безпечного, стійкого та низьковуглецевого енергопостачання в майбутньому. Принц Чарльз стурбований проблемами зміни клімату та всіляко підтримує різні ініціативи, пов'язані з цією темою.

Принц Чарльз / Getty Images

На зустріч син королеви Єлизавети II прибув у улюбленому верблюжому пальті, під яким у нього був сірий класичний костюм, сорочка у дрібну клітинку та краватка. Також Чарльзу з метою безпеки довелося одягнути каску.

Принц Чарльз / Getty Images

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